За неделю в Рязанской области потушили 18 пожаров

За неделю в Рязанской области потушили 18 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Всего с 24 по 30 ноября произошло 12 техногенных пожаров и 6 загораний мусора.

Огнем уничтожено и повреждено 15 строений, 1 машина.

24 ноября при пожаре в Касимове погибла женщина 1941 года рождения.