ВС РФ освободили населенный пункт Клиновое в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль подразделения «Южной» группировки российских войск. В Минобороны заявили, что Украина потеряла на данном направлении свыше 210 военнослужащих, пять боевых бронемашин, включая бронетранспортер «Stryker» и два бронетранспортера М113 производства США. Кроме того, уничтожены девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

ВС РФ освободили населенный пункт Клиновое в ДНР. Об этом 1 декабря сообщили в Минобороны.

Населенный пункт взяли под контроль подразделения «Южной» группировки российских войск.

В Минобороны заявили, что Украина потеряла на данном направлении свыше 210 военнослужащих, пять боевых бронемашин, включая бронетранспортер «Stryker» и два бронетранспортера М113 производства США.

Кроме того, уничтожены девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.