Врач рассказал, для кого теплая погода в декабре особенно опасна

Врач рассказал, для кого теплая погода в декабре особенно опасна. Об этом сообщил врач-эндокринолог, член Европейской и Американской ассоциаций эндокринологов, диабетолог Анас Альфарадж РИА Новости.

По словам специалиста, теплая погода в декабре опасна для диабетиков. Он объяснил, что резкое изменение температуры воздуха создает существенные риски скачков сахара в крови.

«Организм диабетика гораздо чувствительнее реагирует на перемену погоды. Перепады температуры, влажности и давления — это не просто дискомфорт, а фактор, который напрямую влияет на гликемию», — подчеркнул врач.

Он добавил, что в такие периоды диабетикам важно чаще измерять сахар.

Ранее сообщалось, что декабрь в России будет «очень теплым».