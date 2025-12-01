В Рязанской области выросла стоимость аренды загородных домов на праздники

Отмечается, что регион попал в тройку, где сильнее всего выросла стоимость краткосрочной аренды загородных домов на новогодние праздники. Средняя ставка аренды небольшого коттеджа или дачного дома в регионе возросла на 24% и составила 10,9 тысячи рублей. Ещё больше аренда подорожала во Владимирской и Ивановской областях.