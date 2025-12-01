В Рязанской области сняли карантин по повилике

Отмечается, что в селе Кривское Сараевского района отменили карантин по паразитическому растению — повилике полевой. Ограничения на земельных участках были установлены еще в 2017 году на площади более 225 гектаров. Россельхознадзор разработал и направил владельцам земли ряд мероприятий по борьбе с вредителем. Мониторинг, который регулярно проводили работники, показал, что растения-паразита в течение последних трех лет выявлено не было.

В Рязанской области сняли карантин по повилике. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Отмечается, что в селе Кривское Сараевского района отменили карантин по паразитическому растению — повилике полевой.

Ограничения на земельных участках были установлены еще в 2017 году на площади более 225 гектаров.

Россельхознадзор разработал и направил владельцам земли ряд мероприятий по борьбе с вредителем.

Мониторинг, который регулярно проводили работники, показал, что растения-паразита в течение последних трех лет выявлено не было.