В Рязанской области провели масштабные поиски пропавшего человека

С 27 по 29 ноября в Екшурском сельском поселении Рязанской области спасатели выезжали на поиск пропавшего человека. Об этом сообщается в МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева В ночь с 27 на 28 ноября на место происшествия прибыл экипаж совместно с группой из АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс». Спасатели сформировали группу дайверов. Видимость под водой составила 1.5 метра. С 28 на 29 ноября в поисковой операции участвовали три экипажа спасателей. Однако, в результате поисково-спасательных работ пропавшего человека не смогли найти.

В поисках также принимали участие сотрудники правоохранительных органов, добровольцы Кинологического отряда «ПОИСК-62» и Поисково-спасательного отряда «Мещера».