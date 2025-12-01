Рязань
В Рязанской области провели масштабные поиски пропавшего человека
В поисках также принимали участие сотрудники правоохранительных органов, добровольцы Кинологического отряда «ПОИСК-62» и Поисково-спасательного отряда «Мещера».