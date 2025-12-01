В Рязанской области поймали пьяного водителя на «ВАЗ-21102»

Отмечается, что инспекторы ГАИ во время патрулирования дорог задержали пьяного водителя, управляющего ВАЗ-21102. Им оказался 41-летний житель села Бычки Сараевского района. Установлено, что у мужчины еще не было водительских прав. Рязанцу грозит административный арест до 15 суток либо штраф в размере 45 тысяч рублей.