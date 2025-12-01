У россиян остался последний день на уплату имущественных налогов за 2024 год

У россиян остался последний день на уплату имущественных налогов за 2024 год. Тем, кто не сделал это вовремя, со 2 декабря начнут начисляться пени.

1 декабря 2025 года — последний день для россиян по оплате имущественных налогов за 2024 год, включая налог на недвижимость, земельные участки и транспортные средства.

Со 2 декабря 2025 года начнется начисление пеней за каждый день неуплаты: на каждые 100 рублей долга — около 5,5 копейки в день при текущей ключевой ставке ЦБ 16,5% (1/300 ставки). Налоговая может направить требование об уплате, а при игнорировании — взыскать долг принудительно, включая списание со счетов.