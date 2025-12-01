Сотрудники ГАИ обратились к рязанцам через громкоговорители

Госавтоинспекторы призвали местных жителей переходить дорогу только по правилам, быть предельно осторожными и следить за безопасностью детей вблизи проезжей части. Кроме того инспекторы ДПС обратились к автомобилистам и рекомендовали снижать скорость перед «зеброй». Также водителей призвали во время движения соблюдать дистанцию и скоростной режим.