Сотрудники ГАИ обратились к рязанцам через громкоговорители
Сотрудники ГАИ обратились к жителям Шацкого района через громкоговорители. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
