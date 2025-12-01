Синоптик рассказал, когда в Рязанской области сформируется снежный покров

Синоптик рассказал, когда в Центральной России сформируется снежный покров. Об этом пишет метеоролог Михаил Леус.

По его словам, ближе к концу декабря ожидается «холодное вторжение», до этого температура будет выше климатической нормы.

Он отметил, что температура в первый зимний месяц прогнозируется такой же теплой, как и в ноябре, когда отметка почти не опускалась до отрицательных значений.

Осадков прогнозируется около нормы или немного меньше, и выпадут они в основном во второй половине месяца.

Устойчивый снежный покров сформируется не раньше середины декабря и будет незначительным.