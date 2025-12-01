Рязанцы увидят в декабре сразу три уникальных космических явления

Жители Рязанской области смогут увидеть третье в 2025 году суперлуние. Об этом сообщило ТАСС. В ночь с 4 на 5 декабря Луна поднимется максимально высоко над горизонтом. Как рассказал инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев, в этом месяце также ожидается метеорный поток Геминиды. Ожидается от 100 до 150 метеоров в час. Метеорный поток будет вторым по интенсивности в 2025 году. Помимо двух космических явлений, вечером 1 декабря в южной части неба на высоте не более 30 градусов рязанцы смогут заметить светящийся Сатурн. С Земли можно будет увидеть одни из самых тонких колец планеты на ближайшие 14 лет. По вечерам в северо-западной части неба можно будет наблюдать за спутниками Юпитера: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто.

«Декабрьское суперлуние будет характеризоваться наиболее высокой Луной над горизонтом. Максимально возможная освещенность ночного пейзажа от естественного спутника Земли будет усилена выпавшим снегом», — подчеркнул Санакоев.

Помимо двух космических явлений, вечером 1 декабря в южной части неба на высоте не более 30 градусов рязанцы смогут заметить светящийся Сатурн. С Земли можно будет увидеть одни из самых тонких колец планеты на ближайшие 14 лет.

«При наличии оптического инструмента можно заметить, как 8 и 24 декабря к диску Сатурна приблизится его крупнейший спутник — Титан. Для наблюдения непосредственного прохождения Титана по диску Сатурна потребуется более крупный инструмент и идеальные условия наблюдения, спокойная атмосфера», — отметил ученый.

По вечерам в северо-западной части неба можно будет наблюдать за спутниками Юпитера: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто.