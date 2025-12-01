Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 01
Втр, 02
Срд, 03
ЦБ USD 78.23 -0.02 29/11
ЦБ EUR 90.82 0.03 29/11
Нал. USD 79.01 / 78.70 01/12 15:05
Нал. EUR 91.82 / 92.77 01/12 15:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
493
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
694
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 226
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
900
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Рязанцы увидят в декабре сразу три уникальных космических явления
Жители Рязанской области смогут увидеть третье в 2025 году суперлуние. Об этом сообщило ТАСС. В ночь с 4 на 5 декабря Луна поднимется максимально высоко над горизонтом. Как рассказал инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев, в этом месяце также ожидается метеорный поток Геминиды. Ожидается от 100 до 150 метеоров в час. Метеорный поток будет вторым по интенсивности в 2025 году. Помимо двух космических явлений, вечером 1 декабря в южной части неба на высоте не более 30 градусов рязанцы смогут заметить светящийся Сатурн. С Земли можно будет увидеть одни из самых тонких колец планеты на ближайшие 14 лет. По вечерам в северо-западной части неба можно будет наблюдать за спутниками Юпитера: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто.

Жители Рязанской области смогут увидеть третье в 2025 году суперлуние. Об этом сообщило ТАСС.

В ночь с 4 на 5 декабря Луна поднимется максимально высоко над горизонтом. Как рассказал инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев, в этом месяце также ожидается метеорный поток Геминиды. Ожидается от 100 до 150 метеоров в час. Метеорный поток будет вторым по интенсивности в 2025 году.

«Декабрьское суперлуние будет характеризоваться наиболее высокой Луной над горизонтом. Максимально возможная освещенность ночного пейзажа от естественного спутника Земли будет усилена выпавшим снегом», — подчеркнул Санакоев.

Помимо двух космических явлений, вечером 1 декабря в южной части неба на высоте не более 30 градусов рязанцы смогут заметить светящийся Сатурн. С Земли можно будет увидеть одни из самых тонких колец планеты на ближайшие 14 лет.

«При наличии оптического инструмента можно заметить, как 8 и 24 декабря к диску Сатурна приблизится его крупнейший спутник — Титан. Для наблюдения непосредственного прохождения Титана по диску Сатурна потребуется более крупный инструмент и идеальные условия наблюдения, спокойная атмосфера», — отметил ученый.

По вечерам в северо-западной части неба можно будет наблюдать за спутниками Юпитера: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто.