Рязанцы разместили на счетах эскроу 42,4 млрд рублей
При возведении домов застройщики могут использовать собственный капитал или заемные средства. В Рязанской области на начало октября в банках было открыто 74 кредитные линии почти на 70,7 млрд рублей.

«Зачастую жилье в новостройках покупают, используя ипотеку. С 1 января интересы ипотечных заемщиков дополнительно защищены — начал действовать соответствующий Стандарт. В частности, банки не могут получать вознаграждение от застройщика за установление пониженной процентной ставки по ипотеке, если это ведет к увеличению цены объекта недвижимости», — рассказал управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов.

Отмечается, что в регионе возводится около 1,4 млн квадратных метров жилья с использованием счетов эскроу.