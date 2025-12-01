Рязанцы разместили на счетах эскроу 42,4 млрд рублей

Сумма, которую рязанцы хранят на счетах эскроу, за девять месяцев выросла на 20%. На начало октября 2025 года она составила 42,4 млрд рублей. Об этом 1 декабря сообщили в региональном отделении Банка России. Средняя сумма, которую покупатель жилья на первичном рынке держит на счете эскроу, в Рязанской области превысила 3,2 млн рублей. Это деньги, которые застройщик получает от клиента после сдачи дома в эксплуатацию. С января по сентябрь более трех тысяч человек получили ключи от квартир в новостройках. 10,7 млрд рублей за это жилье банки перевели строительным компаниям.

Сумма, которую рязанцы хранят на счетах эскроу, за девять месяцев выросла на 20%. На начало октября 2025 года она составила 42,4 млрд рублей. Об этом 1 декабря сообщили в региональном отделении Банка России.

Средняя сумма, которую покупатель жилья на первичном рынке держит на счете эскроу, в Рязанской области превысила 3,2 млн рублей. Это деньги, которые застройщик получает от клиента после сдачи дома в эксплуатацию.

С января по сентябрь более трех тысяч человек получили ключи от квартир в новостройках. 10,7 млрд рублей за это жилье банки перевели строительным компаниям.

При возведении домов застройщики могут использовать собственный капитал или заемные средства. В Рязанской области на начало октября в банках было открыто 74 кредитные линии почти на 70,7 млрд рублей.

«Зачастую жилье в новостройках покупают, используя ипотеку. С 1 января интересы ипотечных заемщиков дополнительно защищены — начал действовать соответствующий Стандарт. В частности, банки не могут получать вознаграждение от застройщика за установление пониженной процентной ставки по ипотеке, если это ведет к увеличению цены объекта недвижимости», — рассказал управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов.

Отмечается, что в регионе возводится около 1,4 млн квадратных метров жилья с использованием счетов эскроу.