Рязанцев предупредили об отключении света 2 декабря

В Сасове с 13:00 до 16:00 2 декабря не будет света на улице Вокзальной (участок от межрайбазы до Привокзальной площади). Кроме того, из-за опиловки деревьев в рабочем поселке Пителино с 09:00 до 16:00 электричество отключат на улице Горького, с дома № 1 по дом № 33, а также в домах №№ 36, 40, 42.

Рязанцев предупредили об отключении света 2 декабря. Об этом сообщили в соцсетях райадминистраций.

