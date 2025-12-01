Рязанцев предупредили об отключении света 2 декабря

Рязань
Все публикации →
В Сасове с 13:00 до 16:00 2 декабря не будет света на улице Вокзальной (участок от межрайбазы до Привокзальной площади). Кроме того, из-за опиловки деревьев в рабочем поселке Пителино с 09:00 до 16:00 электричество отключат на улице Горького, с дома № 1 по дом № 33, а также в домах №№ 36, 40, 42.

Кроме того, из-за опиловки деревьев в рабочем поселке Пителино с 09:00 до 16:00 электричество отключат на улице Горького, с дома № 1 по дом № 33, а также в домах №№ 36, 40, 42.