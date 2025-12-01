Рязанца лишили водительских прав из-за психического заболевания

Прокуратура Рязанского района добилась через суд лишения водительских прав местного жителя, стоящего на учете у психиатра. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Мужчину после получения водительского удостоверения поставили на учет у психиатра в районной больнице. У него было заболевание, которое является противопоказанием к управлению машиной. Прокуратура предъявила в суд исковое заявление о прекращении действия у гражданина права на управление транспортными средствами. Суд требования удовлетворил, исполнение решения взяли на контроль.