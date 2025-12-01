Россиян предупредили о рассылке мошенниками уведомлений от имени ФНС

Россиян предупредили о рассылке мошенниками уведомлений от имени ФНС. Об этом RT 1 декабря сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Как объяснил депутат, злоумышленники используют психологический фактор — уверенность адресата в важности любого письма из ФНС в декабре.

Поддельные сообщения оформляются похожими на официальные, добавил он. В письмах указаны логотипы, QR-коды, подписи должностных лиц. При этом, как отметил депутат, домены отличаются от настоящих буквально одним символом.

Немкин уточнил, что вложения и ссылки могут содержать вредоносные программы, с помощью которых перехватывают переписку, похищают документы и инициируют платежи от имени компаний.