Разница в зарплатах между бедными и богатыми россиянами достигла своего минимума за 25 лет

Неравенство в доходах между россиянами достигло своего минимума за четверть века. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на Росстат. Разница в зарплатах между 10% самых бедных и 10% самых богатых работников сократилась до 12,7 раза — это минимальный уровень с 2000 года. В то время разрыв достигал почти 30-кратного значения. По данным Росстата, в 2025 году самые бедные работники получали около 25 тысяч рублей, а наиболее обеспеченные — более 315 тысяч рублей.