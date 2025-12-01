Разница в зарплатах между бедными и богатыми россиянами достигла своего минимума за 25 лет

Неравенство в доходах между россиянами достигло своего минимума за четверть века. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на Росстат.
Разница в зарплатах между 10% самых бедных и 10% самых богатых работников сократилась до 12,7 раза — это минимальный уровень с 2000 года. В то время разрыв достигал почти 30-кратного значения. По данным Росстата, в 2025 году самые бедные работники получали около 25 тысяч рублей, а наиболее обеспеченные — более 315 тысяч рублей.
Как заявила управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева, основной причиной такого разрыва стал быстрый рост низких зарплат. Старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок отметил, что такой рост вызван дефицитом кадров в рабочих профессиях. Помимо этого, государство повышает уровень МРОТ, уточнила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. В 2026 году он составит 27 093 рубля. Это более чем на 20% выше показателя 2025 года. Однако доходы высокооплачиваемых специалистов растут медленнее.