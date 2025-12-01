Раненый российский военный спас парализованную женщину в Днепропетровской области
Раненый российский военный спас парализованную женщину в Днепропетровской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.
Отмечается, что ситуация произошла в Отрадном. Военнослужащий получил ранение во время минометного обстрела со стороны противника.
Несмотря на это, он не только сам выжил, но и спас пенсионерку и ее дочь, эвакуировав их в свой блиндаж.
«Сначала он 1,5 месяца ухаживал за ними, затем эвакуировал в тыл», — рассказал Кимаковский.