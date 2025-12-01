Раненый российский военный спас парализованную женщину в Днепропетровской области

Отмечается, что ситуация произошла в Отрадном. Военнослужащий получил ранение во время минометного обстрела со стороны противника. Несмотря на это, он не только сам выжил, но и спас пенсионерку и ее дочь, эвакуировав их в свой блиндаж.

Раненый российский военный спас парализованную женщину в Днепропетровской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

Отмечается, что ситуация произошла в Отрадном. Военнослужащий получил ранение во время минометного обстрела со стороны противника.

Несмотря на это, он не только сам выжил, но и спас пенсионерку и ее дочь, эвакуировав их в свой блиндаж.

«Сначала он 1,5 месяца ухаживал за ними, затем эвакуировал в тыл», — рассказал Кимаковский.