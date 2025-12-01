Новый утильсбор только что вступил в силу в России

Новый утилизационный сбор в России вступил в силу 1 декабря 2025 года, вводя порог мощности двигателя в 160 л. с. для сохранения льготной ставки в 3400 рублей для физлиц (5200 рублей для авто старше 3 лет); автомобили мощнее платят коммерческие ставки по формуле базовая ставка x коэффициент, зависящий от мощности, объема и возраста.

Новый утилизационный сбор в России вступил в силу 1 декабря 2025 года, вводя порог мощности двигателя в 160 л. с. для сохранения льготной ставки в 3400 рублей для физлиц (5200 рублей для авто старше 3 лет); автомобили мощнее платят коммерческие ставки по формуле базовая ставка x коэффициент, зависящий от мощности, объема и возраста.

Рекордный рост цен ударит по всем авто мощнее 160 л. с. Именно к этой категории относятся популярные у россиян модели Kia, Hyundai, Toyota, BMW, VW, Mercedes, а также «китайцы».

С этого дня придётся доплачивать:

За новую Toyota Camry 3,5 — минимум 2,9 млн рублей. Почти столько же стоит сам автомобиль.

За новую Kia K5 — минимум 795 тысяч рублей.

За новую BMW M5 — минимум 4 млн рублей.

За новый Lixiang L9 — почти 2 млн рублей вместо 3,4 тысячи рублей.

На автомобили б/у утильсбор будет ещё выше. Кроме того, через месяц, 1 января 2026 года, ставку поднимут ещё на 25%, а каждый следующий год будут повышать ещё на 10-20%. К 2030 году один только утильсбор на некоторые авто будет превышать 10 млн рублей.