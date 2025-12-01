На ГРПЗ состоялся корпоративный турнир по мини-футболу

Сборные по мини-футболу Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) сразились за звание сильнейших.

На футбольное поле вышли команды, представляющие различные заводские подразделения. По результатам сыгранных матчей места распределились следующим образом: на пьедестале почета — сборная производственно-технического комплекса микроэлектронной техники, второе и третье места — у инструментального и сборочно-монтажного цехов. Команды-призеры были награждены грамотами, лучшие игроки — вратарь Антон Меньшов, защитник Максим Суслов и нападающий Аркадий Баранихин — получили дипломы.

«Впервые за долгое время наша команда приняла участие в заводском турнире по мини-футболу. Первенство было организовано на высшем уровне, собрались сборные различных подразделений. Все матчи проходили в упорной борьбе, сдаваться не хотел никто. В этом виде состязаний, как и в других видах спорта, многое зависит, конечно, от командного духа и настроя на победу. Очень рады, что удалось занять первое место. Спасибо огромное команде!» — поделился своими впечатлениями капитан команды-победителя Артем Самутичев.

Первенство завода по мини-футболу проводится ежегодно. Футбол — один из самых популярных видов спорта на Приборном заводе, объединяющий работников разных профессий и подразделений.

По результатам матчей определяются сильнейшие игроки для формирования заводской сборной для участия в региональных и федеральных футбольных турнирах.

Первенство проводится ежегодно в рамках общезаводского плана спортивных мероприятий при поддержке профсоюзной организации.