Мировой судья оштрафовал рязанскую УК на 100 тысяч
Мировой судья участка Московского райсуда Рязани оштрафовал ООО «Молодежный» на 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в соцсетях региональной госжилинспекции.
Отмечается, что организация не исполнила предписание, которое выдавала инспекция. УК должна была устранить нарушения, связанные с управлением многоквартирным домом № 17, корпус 1, по улице Станкозаводской.
ООО «Молодежный» повторно выдали предписание. В случае, если требования не исполнятся, дом из управления компании исключат.