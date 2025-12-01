Мировой судья оштрафовал рязанскую УК на 100 тысяч

Отмечается, что ООО «Молодежный» не исполнила предписание, которое выдавала госжилинспекция. УК должна была устранить нарушения, связанные с управлением многоквартирным домом № 17, корпус 1, по улице Станкозаводской. ООО «Молодежный» повторно выдали предписание. В случае, если требования не исполнятся, дом из управления компании исключат.