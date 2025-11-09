Умер народный артист России Владимир Симонов

Народный артист снялся в фильмах «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таежный роман», «Московские окна». В течение более 30 лет служил в Театре им. Вахтангова, участвовал в постановках «Война и мир», «Дядя Ваня» и других.

На 69-м году жизни скончался актер Владимир Симонов. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на театр им. Вахтангова.

Фото: Сергей Виноградов / ТАСС