Умер народный артист России Владимир Симонов
Народный артист снялся в фильмах «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таежный роман», «Московские окна». В течение более 30 лет служил в Театре им. Вахтангова, участвовал в постановках «Война и мир», «Дядя Ваня» и других.
На 69-м году жизни скончался актер Владимир Симонов. Об этом
Фото: Сергей Виноградов / ТАСС