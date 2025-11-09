Рязанский митрополит Марк возглавил церковные структуры в Западной Европе
Распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла митрополит Рязанский и Михайловский Марк временно получил управление Патриаршим экзархатом Западной Европы, а также Корсунской, Испанско-Португальской и итальянскими приходами Московского Патриархата. Это связано с отстранением митрополита Нестора из‑за начавшегося церковно‑судебного производства.
Напомним, в декабре 2024 года Рязанский митрополит Марк возглавил Будапештско-Венгерскую епархию РПЦ.