Рязанский митрополит Марк возглавил церковные структуры в Западной Европе

Распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла митрополит Рязанский и Михайловский Марк временно получил управление Патриаршим экзархатом Западной Европы, а также Корсунской, Испанско-Португальской и итальянскими приходами Московского Патриархата. Это связано с отстранением митрополита Нестора из‑за начавшегося церковно‑судебного производства.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк временно возглавил церковные структуры в Западной Европе. Об этом сообщили в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси 8 ноября.

Распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла митрополит Рязанский и Михайловский Марк временно получил управление Патриаршим экзархатом Западной Европы, а также Корсунской, Испанско-Португальской и итальянскими приходами Московского Патриархата.

Это связано с отстранением митрополита Нестора из‑за начавшегося церковно‑судебного производства.

Напомним, в декабре 2024 года Рязанский митрополит Марк возглавил Будапештско-Венгерскую епархию РПЦ.