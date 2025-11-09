Рязанские спортсмены выступили на чемпионате мира по джиу-джитсу в Таиланде

Отличились три спортсмена из школы Олимпийского резерва «Юпитер». Роман Комаров занял второе место и выступит в соревнованиях среди молодежи, что даст ему право на присвоение звания мастера спорта международного класса — впервые за последние три года у рязанца. Евгений Мальцев прошел три победы и занял третье место в полноконтактном джиу-джитсу, а также пятое в файтинге. Также Евгения Никифорова стала бронзовым призером. В общем зачете сборная Россия заняла второе место по результатам среди взрослых.

С 1 по 15 ноября в Бангкоке проходит чемпионат и первенство мира по джиу-джитсу. В составе сборной России участвуют 37 спортсменов из Рязани.

Отличились три спортсмена из школы Олимпийского резерва «Юпитер». Роман Комаров занял второе место и выступит в соревнованиях среди молодежи, что даст ему право на присвоение звания мастера спорта международного класса — впервые за последние три года у рязанца.

Евгений Мальцев прошел три победы и занял третье место в полноконтактном джиу-джитсу, а также пятое в файтинге. Также Евгения Никифорова стала бронзовым призером.

В общем зачете сборная Россия заняла второе место по результатам среди взрослых.