Рязанские аграрии собрали 640 тысяч тон масличных культур, побив рекорд

«Наши аграрии собрали более трех миллионов тонн зерна и близки к повторению рекорда 2022 года. Урожай масличных культур уже побил прошлогодний рекорд — собрано 640 тысяч тонн», — написал губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале. Глава региона сообщил, что из-за погодных условий еще продолжается уборка кукурузы, сои, подсолнечника. Также завершается уборка свеклы и картофеля.

