Первый за 14 лет паром из Турции не пропустили в порт Сочи

Паром Seabridge, совершавший рейс из турецкого Трабзона в Сочи, 6 ноября не смог зайти в российский порт из‑за отсутствия разрешения на вход. Об этом
Сообщается, что на борту судна находились 18 российских граждан и два гражданина Турции. Паром вышел из турецкого Трабзона в 21:10 по московскому времени 5 ноября — это был первый рейс между Турцией и Сочи за последние 14 лет. Планировалось, что такие рейсы возобновятся уже в 2024 году, однако их неоднократно откладывали. Последний перенос произошел из‑за надвигающегося шторма.
Причина отказа — отсутствие у судна необходимого разрешения и то, что порт Сочи был закрыт для учений до 12:00.
Генеральный директор обслуживающей компании «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян отметил, что маршрут — официально зарегистрирован и функционирует круглогодично до 2027 года.
Также в материале РБК сообщили, что в середине октября власти Краснодарского края признали тестовый рейс Seabridge небезопасным, отметив, что его запуск был проведен без согласования.
Паром два дня ожидал разрешения, но вернулся в Турцию.