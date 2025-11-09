Первый за 14 лет паром из Турции не пропустили в порт Сочи

Сообщается, что на борту судна находились 18 российских граждан и два гражданина Турции. Паром вышел из турецкого Трабзона в 21:10 по московскому времени 5 ноября — это был первый рейс между Турцией и Сочи за последние 14 лет. Планировалось, что такие рейсы возобновятся уже в 2024 году, однако их неоднократно откладывали. Последний перенос произошел из‑за надвигающегося шторма. Причина отказа — отсутствие у судна необходимого разрешения и то, что порт Сочи был закрыт для учений до 12:00. Генеральный директор обслуживающей компании «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян отметил, что маршрут — официально зарегистрирован и функционирует круглогодично до 2027 года.