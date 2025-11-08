В России снизилась смертность от рака на 10%

С 2019 года в РФ благодаря инновациям снизилась смертность от онкологических заболеваний почти на 10%, от сердечно-сосудистых — на 30%. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Министр подчеркнул, что создание условий для быстрого внедрения новых технологий помогло добиться таких результатов. Также он отметил снижение младенческой смертности — она стала самой низкой среди стран с большой территорией.

Мурашко также подчеркнул важность улучшения лекарственного обеспечения и упрощения процедур допуска лекарств, включая дженерики и новые препараты. По его словам, ежегодно более 80% россиян проходят бесплатный чекап, активно внедряются технологии предиктивной медицины для ранней диагностики и лечения.

