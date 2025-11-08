Ушел из жизни первооткрыватель структуры ДНК Джеймс Уотсон

По информации из публикации, Уотсон умер в хосписе в Нью-Йорке в пятницу, 7 ноября, о чем сообщил его сын. В 1953 году совместно с Фрэнсисом Криком Джеймс Уотсон раскрыл схему двойной спирали, что стало ключевым прорывом в молекулярной биологии. В 1962 году он и Крик получили Нобелевскую премию за моделирование структуры ДНК. В дальнейшем Уотсон руководил проектом «Геном человека» в Национальном институте здоровья США.

Однако в 2019 году ученого лишили всех почетных титулов после его высказываний о предполагаемых генетических различиях в интеллектуальных способностях между разными расами. Эти слова были раскритикованы и отвергнуты научным сообществом, включая лабораторию в Колд Спринг Харбор, которую ранее он возглавлял.

Фото — РИА Новости / Евгения Новоженина