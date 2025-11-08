Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 08
11°
Вск, 09
Пнд, 10
ЦБ USD 81.23 -0.15 08/11
ЦБ EUR 93.84 0.08 08/11
Нал. USD 81.29 / 81.40 08/11 08:03
Нал. EUR 94.09 / 95.25 08/11 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 119
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 055
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 908
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 663
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Ушел из жизни первооткрыватель структуры ДНК Джеймс Уотсон
По информации из публикации, Уотсон умер в хосписе в Нью-Йорке в пятницу, 7 ноября, о чем сообщил его сын. В 1953 году совместно с Фрэнсисом Криком Джеймс Уотсон раскрыл схему двойной спирали, что стало ключевым прорывом в молекулярной биологии. В 1962 году он и Крик получили Нобелевскую премию за моделирование структуры ДНК. В дальнейшем Уотсон руководил проектом «Геном человека» в Национальном институте здоровья США.

В 98-летнем возрасте скончался американский биолог и лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Джеймс Уотсон, известный как один из первооткрывателей структурной организации ДНК. Об этом сообщили в «Коммерсанте» со ссылкой на The New York Times.

По информации из публикации, Уотсон умер в хосписе в Нью-Йорке в пятницу, 7 ноября, о чем сообщил его сын.

В 1953 году совместно с Фрэнсисом Криком он раскрыл схему двойной спирали, что стало ключевым прорывом в молекулярной биологии. В 1962 году он и Крик получили Нобелевскую премию за моделирование структуры ДНК. В дальнейшем Уотсон руководил проектом «Геном человека» в Национальном институте здоровья США.

Однако в 2019 году ученого лишили всех почетных титулов после его высказываний о предполагаемых генетических различиях в интеллектуальных способностях между разными расами. Эти слова были раскритикованы и отвергнуты научным сообществом, включая лабораторию в Колд Спринг Харбор, которую ранее он возглавлял.

Фото — РИА Новости / Евгения Новоженина