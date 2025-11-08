Опубликован прогноз погоды на 9 ноября в Рязанской области

В воскресенье, 9 ноября будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ожидается западный, юго-западный ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью в Рязанской области будет +1…+6°С, днем — +5…+10°С.