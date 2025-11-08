Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

По данным синоптиков, в субботу утром 8 ноября на территории Рязанской области ожидается туман с видимостью 200-800 метров. Водителей призвали к повышенному вниманию на дороге. Также свидетелям трагедий напомнили номера вызова экстренных служб — 112.