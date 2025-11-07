За сутки рязанские полицейские остановили шесть пьяных водителей
Всего инспекторы обнаружили 293 нарушения ПДД. Поймали 93 автомобиля с «тонировкой». 20 нарушений допустили водители грузовых автомобилей и пять — водители автобусов.
За сутки рязанские полицейские остановили шесть пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Всего инспекторы обнаружили 293 нарушения ПДД.
Поймали 93 автомобиля с «тонировкой».
20 нарушений допустили водители грузовых автомобилей и пять — водители автобусов.