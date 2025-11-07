За неделю более 350 рязанцев получили штрафы за парковку на газонах

С начала года 11 009 нарушителей привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов за парковку на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках составила 11 009 000 рублей.