Юрист рассказал рязанцам, за выброс какого мусора в контейнер грозит штраф
Юрист рассказал россиянам, за выброс какого мусора в контейнер грозит штраф. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на специалиста Матфея Свиридова.
По его словам, в дворовые контейнеры можно выбрасывать только тот мусор, который образуется в повседневной жизни: пищевые отходы, упаковка, бумага и другие мелочи.
Категорически нельзя выбрасывать строительный мусор и крупногабаритные предметы: старая мебель, кирпичи, доски.
Кроме того, под запрет попадают опасные отходы, среди которых ртутьсодержащие приборы, батарейки, электроника.