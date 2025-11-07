Юрист рассказал рязанцам, за выброс какого мусора в контейнер грозит штраф

Дворовые контейнеры можно выбрасывать только тот мусор, который образуется в повседневной жизни: пищевые отходы, упаковка, бумага и другие мелочи. Категорически нельзя выбрасывать строительный мусор и крупногабаритные предметы: старая мебель, кирпичи, доски. Кроме того, под запрет попадают опасные отходы, среди которых ртутьсодержащие приборы, батарейки, электроника.

Юрист рассказал россиянам, за выброс какого мусора в контейнер грозит штраф. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на специалиста Матфея Свиридова.

По его словам, в дворовые контейнеры можно выбрасывать только тот мусор, который образуется в повседневной жизни: пищевые отходы, упаковка, бумага и другие мелочи.

Категорически нельзя выбрасывать строительный мусор и крупногабаритные предметы: старая мебель, кирпичи, доски.

Кроме того, под запрет попадают опасные отходы, среди которых ртутьсодержащие приборы, батарейки, электроника.