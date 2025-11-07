ВТБ повысил приветственную ставку по накопительному счету для бизнеса до 15,5%

ВТБ увеличил приветственную ставку по первому накопительному счету для клиентов среднего и малого бизнеса до 15,5% годовых. Проценты начисляются на сумму ежедневного остатка и выплачиваются ежемесячно.

Накопительный счет помогает предпринимателям откладывать деньги на регулярные и важные платежи — налоги, оплату аренды, зарплату — и получать доход. Клиенты могут настроить автопополнение, и тогда определенный процент будет перечисляться на накопительный счет с каждого зачисления автоматически. При необходимости всю сумму с накопительного счета можно в любой момент перевести обратно на расчетный счет. Повышенные ставки действуют для новых клиентов на два месяца после открытия счета «Копилка для бизнеса» на сумму до 1 млн рублей.

«Предприниматели активно используют накопительные счета для управления своими финансами. С начала 2025 года число клиентов с „Копилкой для бизнеса“ в ВТБ увеличилось в 1,5 раза. Повышение процентной ставки позволит клиентам использовать ее не только как удобный инструмент для планирования различных расходов, но и как способ получения процентного дохода на условиях даже лучше, чем по депозитам», — отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ.

Все операции по счету «Копилка для бизнеса» доступны онлайн в интернет-банке и мобильном приложении Бизнес Платформы ВТБ и проводятся в несколько кликов. Клиент может открыть несколько накопительных счетов «Копилка для бизнеса», чтобы дифференцировать накопления. Открытие и обслуживание счета, зачисление средств, а также прием и исполнение платежных поручений на перевод средств из «Копилки» ВТБ — бесплатные.