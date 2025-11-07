ВМО: 2025 год попадёт в тройку самых тёплых в истории

Соглсно исследованию, 2025 год займет либо второе, либо третье место в рейтинге самых тёплых за всю историю наблюдений. «Последние 11 лет, с 2015 по 2025 год, по отдельности были одиннадцатью самыми тёплыми годами за 176-летнюю историю наблюдений, причём последние три года были тремя самыми тёплыми годами за всю историю наблюдений. Средняя приповерхностная температура в январе-августе 2025 года была на 1,42° ± 0,12° выше среднего показателя доиндустриального периода», — говорится в отчёте ВМО.

