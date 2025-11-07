В ВС РФ рассказали о зачистке Купянска от ВСУ

Отмечается, что отряд российских военных завершает зачистку западной части города, за последние сутки освобождено 16 зданий, уничтожена группа из семи боевиков, которая пыталась вырваться из города на двух ББМ. Расчеты БПЛА сожгли три пикапа.