Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 07
Сбт, 08
11°
Вск, 09
ЦБ USD 81.38 0.19 07/11
ЦБ EUR 93.76 0.25 07/11
Нал. USD 81.33 / 81.50 07/11 13:15
Нал. EUR 94.21 / 95.17 07/11 13:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 029
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 863
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 814
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 500
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В ВС РФ рассказали о зачистке Купянска от ВСУ
Отмечается, что отряд российских военных завершает зачистку западной части города, за последние сутки освобождено 16 зданий, уничтожена группа из семи боевиков, которая пыталась вырваться из города на двух ББМ. Расчеты БПЛА сожгли три пикапа.

В ВС РФ рассказали о зачистке Купянска от ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Звезда».

Отмечается, что отряд российских военных завершает зачистку западной части города, за последние сутки освобождено 16 зданий, уничтожена группа из семи боевиков, которая пыталась вырваться из города на двух ББМ.

Расчеты БПЛА сожгли три пикапа.