В Рязанском кремле прошла торжественная регистрация рождения
Церемонию провели в Певческом корпусе в пятницу, 7 ноября. У семьи Мочаловых родилась дочь Мирослава. Это их первый ребенок. Родителей поздравили начальник главного управления ЗАГС Елена Сорокина и митрополит Марк.
