В Рязанской области женщину осудили за 12 краж из супермаркета

По данным следствия, 55-летняя жительница Касимова уже имеющая неснятую судимость и административное наказание за мелкое хищение совершила 12 мелких краж алкогольной продукции из супермаркетов. Ее задержали при очередной попытке кражи. Суд признал её виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год 3 месяца с отбыванием в колонии-поселении.