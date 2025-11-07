В Рязанской области расширят мост на федеральной трассе Р-22 «Каспий»

«Главная задача капремонта в Пронском районе — увеличить пропускную способность и повысить уровень безопасности дорожного движения на данном участке». В ходе работ планируется заменить балки, опоры и другие изношенные элементы 38-метровой конструкции, а также устроить две дополнительные полосы для движения. Таким образом, мост и подъезды к нему станут четырехполосными. Активные работы начнутся весной 2026 года, а полностью завершить капитальный ремонт моста через ручей специалисты планируют осенью 2027 года.

В Рязанской области расширят мост на федеральной трассе Р-22 «Каспий». Об этом 7 ноября сообщило ФКУ «Упрдор Москва-Каспий».

«Главная задача капремонта в Пронском районе — увеличить пропускную способность и повысить уровень безопасности дорожного движения на данном участке», — говорится в сообщении.

В ходе работ планируется заменить балки, опоры и другие изношенные элементы 38-метровой конструкции, а также устроить две дополнительные полосы для движения. Таким образом, мост и подъезды к нему станут четырехполосными.

Активные работы начнутся весной 2026 года, а полностью завершить капитальный ремонт моста через ручей специалисты планируют осенью 2027 года.