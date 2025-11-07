В Рязанской области отменили угрозу БПЛА

Беспилотная опасность действовала на территории Рязани и области с 21:29 6 ноября. Жителей призывали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 22:48 угрозу атаки БПЛА в регионе отменили.