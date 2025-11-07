В Рязанской области мужчина получил 4,5 года тюрьмы за кражу швейной машинки

В конце 2024 года мужчина украл из нежилого дома в селе Желобово холодильник и швейную машинку. Ущерб составил 7500 рублей. В октябре 2025 года подсудимый привлекался к уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и наркотиков и был осужден к четырем годам двум месяцам лишения свободы. Путем частичного сложения Сараевский районный суд приговорил уроженца Пронска к четырем с половиной годам колонии строгого режима по совокупности преступлений по части 3 статьи 158 УК.

В Рязанской области мужчина получил 4,5 года тюрьмы за кражу швейной машинки. Об этом сообщает издательство «Пресса».

В конце 2024 года мужчина украл из нежилого дома в селе Желобово холодильник и швейную машинку. Ущерб составил 7500 рублей.

В октябре 2025 года подсудимый привлекался к уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и наркотиков и был осужден к четырем годам двум месяцам лишения свободы.

Путем частичного сложения Сараевский районный суд приговорил уроженца Пронска к четырем с половиной годам колонии строгого режима по совокупности преступлений по части 3 статьи 158 УК.