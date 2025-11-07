В Рязанской области горел жилой дом

Информация о пожаре в деревне Ниловка Сараевского района поступила 6 ноября в 7:33. На тушение выезжали пять человек и два спецавтомобиля. Огнем поврежден жилой дом. Есть пострадавший, информация о нем уточняется.

В Рязанской области горел жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре в деревне Ниловка Сараевского района поступила 6 ноября в 7:33. На тушение выезжали пять человек и два спецавтомобиля.

Огнем поврежден жилой дом. Есть пострадавший, информация о нем уточняется.

Позже стало известно, что при пожаре погибла женщина.