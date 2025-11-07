В Рязанской области горел жилой дом
Информация о пожаре в деревне Ниловка Сараевского района поступила 6 ноября в 7:33. На тушение выезжали пять человек и два спецавтомобиля. Огнем поврежден жилой дом. Есть пострадавший, информация о нем уточняется.
В Рязанской области горел жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о пожаре в деревне Ниловка Сараевского района поступила 6 ноября в 7:33. На тушение выезжали пять человек и два спецавтомобиля.
Огнем поврежден жилой дом. Есть пострадавший, информация о нем уточняется.
Позже стало известно, что при пожаре погибла женщина.