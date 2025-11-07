В Рязани завершен ремонт проезда Яблочкова

На участке протяженностью 1,3 км специалисты подрядной организации провели комплексный ремонт дорожной инфраструктуры: полностью заменили асфальтобетонное покрытие, обустроили тротуары для пешеходов и бордюры, а также нанесли разметку и установили дорожные знаки. Для пассажиров общественного транспорта возведены новые остановочные павильоны.