В Рязани работник отремонтировал в доме пенсионерки отопление и украл деньги

Отмечается, что недавно к пенсионерке приходил 39-летний работник и менял радиаторы отопления. Женщина доставала из-под подушки деньги, чтобы расплатиться. Позже мужчина пришел еще раз, чтобы якобы проконтролировать качество работы. Он отозвал пенсионерку в другую комнату и забрал конверт, в котором хранились сбережения. Затем рабочий ушел к подруге и купил алкоголь. При этом на работу он перестал ходить. Ранее мужчину судили за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью человеку. В Рязань он приехал в прошлом году, до этого он находился в тюрьме восемь лет. Злоумышленника задержали.

В Рязани работник отремонтировал в доме пенсионерки отопление и украл деньги. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Отмечается, что недавно к пенсионерке приходил 39-летний работник и менял радиаторы отопления. Женщина доставала из-под подушки деньги, чтобы расплатиться.

Позже мужчина пришел еще раз, чтобы якобы проконтролировать качество работы. Он отозвал пенсионерку в другую комнату и забрал конверт, в котором хранились сбережения.

Затем рабочий ушел к подруге и купил алкоголь. При этом на работу он перестал ходить.

Ранее мужчину в соседнем регионе судили за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью человеку. В Рязань он приехал в прошлом году, до этого находился в тюрьме восемь лет.

Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до шести лет лишения свободы. Подозреваемого взяли под стражу.