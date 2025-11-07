В Рязани отключили свет на девяти улицах
В Рязани отключили свет на девяти улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях 7 ноября. Света нет по следующим адресам: Новоселов; Касимовское шоссе; Боголюбово; Большая; Зубковой; Тимуровцев; Советской армии; Белинского; Кальновский тупик. Подачу электроэнергии пообещали восстановить в течение четырех часов с момента отключения.
В Рязани отключили свет на девяти улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях 7 ноября. Света нет по следующим адресам:
- Новоселов;
- Касимовское шоссе;
- Боголюбово;
- Большая;
- Зубковой;
- Тимуровцев;
- Советской армии;
- Белинского;
- Кальновский тупик.
Подачу электроэнергии пообещали восстановить в течение четырех часов с момента отключения.
Также рязанцы сообщили в редакцию РЗН. Инфо, что в Кальном не работает часть светофоров. В городе образовались 9-балльные пробки.
По данным сервиса «Яндекс-карты», светофор не работает на перекрестке у «Глобуса».
Фото: скрин из Яндекс. Карт