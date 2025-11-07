В Рязани отключили свет на девяти улицах

В Рязани отключили свет на девяти улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях 7 ноября. Света нет по следующим адресам: Новоселов; Касимовское шоссе; Боголюбово; Большая; Зубковой; Тимуровцев; Советской армии; Белинского; Кальновский тупик. Подачу электроэнергии пообещали восстановить в течение четырех часов с момента отключения.

Также рязанцы сообщили в редакцию РЗН. Инфо, что в Кальном не работает часть светофоров. В городе образовались 9-балльные пробки.

По данным сервиса «Яндекс-карты», светофор не работает на перекрестке у «Глобуса».

Фото: скрин из Яндекс. Карт