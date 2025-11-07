Рязань
В Рязани отключили свет на девяти улицах
Также рязанцы сообщили в редакцию РЗН. Инфо, что в Кальном не работает часть светофоров. В городе образовались 9-балльные пробки.

По данным сервиса «Яндекс-карты», светофор не работает на перекрестке у «Глобуса».

Фото: скрин из Яндекс. Карт