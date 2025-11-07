В Рязани образовались 9-балльные пробки

Заторы образовались на Первомайском проспекте, улицах Чкалова, Дзержинского, Семинарской, Ленина, Есенина, Кудрявцева, Спортивной Новой, Циолковского, Горького, Грибоедова, Радиозаводской. Пробки образовались также на Касимовском, Московском, Куйбышевском шоссе, Окружной дороге и проезде Яблочкова.