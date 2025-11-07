В Рязани между водителями произошел конфликт

Отмечается, что инцидент засняли на улице Интернациональной. «Мужчина не давал проехать женщине, а после вышел из машины, начал на нее агрессировать. Женщина дала отпор. Они оба вызвали полицию», — написал автор.