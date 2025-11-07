В России впервые завели дело о поиске экстремистских материалов

В Свердловской области на сотрудника медучреждения составили протокол о поиске «заведомо экстремистских материалов». По данным юриста Сергея Барсукова, 24 сентября молодой человек ехал в автобусе и прочитал статьи об РДК (террористическая организация, запрещена в РФ) и батальоне «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). Уточняется, что он намеренно не искал материал. Позже оператор сотовой связи передал информацию в ФСБ. Молодого человека вызвали на допрос. В октябре и ноябре прошли заседания. Как сообщил адвокат, он нашел недочеты и составил жалобу. Дело приостановлено.

В России впервые завели дело о поиске экстремистских материалов. Об этом 6 ноября сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Со ссылкой на адвоката Сергея Барсукова отмечается, что в Каменске-Уральском Свердловской области на 20-летнего сотрудника медучреждения составили протокол о поиске «заведомо экстремистских материалов» (статья 13.53 КоАП).

По данным юриста, утром 24 сентября молодой человек ехал в автобусе и прочитал статьи об РДК* и батальоне «Азов"**. Уточняется, что он намеренно не искал материал, ни в каких запрещенных организациях не участвовал.

Позже, как рассказал собеседник канала, оператор сотовой связи передал информацию в ФСБ. Молодого человека вызвали на допрос.

В октябре дело направили в суд, тогда же прошло первое заседание. Как сообщил адвокат, он нашел недочеты в материалах и составил жалобу.

6 ноября прошло второе заседание. В посте уточнили, что сотрудники и свидетели не приехали в суд.

«Я суду пояснил, что нет оснований полагать, что мой подзащитный виновен и имел умысел. И привел пример: представьте, я научный сотрудник и занимаюсь подготовкой статьи о запрещенных организациях. И получается, я беззащитен. Меня оператор сдает правоохранителям. Такой пробел в законодательстве сегодня существует. Из-за него будут страдать очень много людей», — заявил Сергей Барсуков.

Отмечается, что дело приостановлено и возвращено в полицию, чтобы там устранили «недостатки».

Напомним, согласно новому закону, за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете, включая использование VPN, предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

*- террористическая организация, запрещена в РФ

**- террористическая организация, запрещена в РФ