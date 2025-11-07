Рязань
В России средний срок устранения коммунальных аварий сократился до 3,5 часов
Средний срок устранения коммунальных аварий в стране по сравнению с аналогичным периодом 2024 снизился почти на 8%. Тогда он составлял 3,8 часа. Уточняется, что лидерами по скорости устранения аварий стали Москва (54 минуты) и Республика Алтай (один час).

В России с начала года средний срок устранения аварий в ЖКХ сократился до 3,5 часов. Об этом 7 ноября сообщил «Интерфакс» со ссылкой на замминистра строительства и ЖКХ России Алексея Ересько.

Отмечается, что средний срок устранения коммунальных аварий в стране по сравнению с аналогичным периодом 2024 года снизился почти на 8%. Тогда он составлял 3,8 часа.

В публикации уточнили, что лидерами по скорости устранения аварий стали Москва (54 минуты) и Республика Алтай (один час).