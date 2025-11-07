В России предложили полностью запретить размещать склады для сборки онлайн-заказов в многоэтажках

С инициативой вступил сенатор Олег Голов. Она направлена на защиту прав жителей и устранение правовой неопределённости. «Предлагается ввести в законодательство определение даркстора (склада) как закрытого для покупателей объекта дистанционной торговли, где формируется расширенный запас товаров, систематически комплектуются и подготавливаются многочисленные заказы, осуществляется интенсивная погрузочно-разгрузочная деятельность», — говорится в обращении.