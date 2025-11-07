В России хотят ввести вход в интернет через «Госуслуги»

В России хотят ввести вход в интернет через «Госуслуги». Об этом сообщает Газета.RU со ссылкой на преподавателя Максима Шошина.

По его словам, в России уже есть успешно работающая система идентификации — портал «Госуслуги». Технически интегрировать доступ к «взрослому» контенту через учетную запись «Госуслуг» вполне реализуемо.

Вероятность введения в России входа в интернет по паспорту именно в 2025—2026 годы является высокой. Внедрение единой системы идентификации для всего интернета — масштабная задача. Потребуются изменения в работе всех соцсетей, видеохостингов и сайтов.

Аргументы в пользу такого сценария — защита несовершеннолетних, борьба с ботами, формирование более ответственного поведения в сети.